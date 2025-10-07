Guayaquil
07 oct 2025 , 17:34

Estos son los dos puntos de Guayaquil donde se permitirá compartir el carril de la Metrovía

Desde el 28 de octubre, quienes invadan el carril de la Metrovía se expondrán a una multa de USD 117,50.

   
  • Estos son los dos puntos de Guayaquil donde se permitirá compartir el carril de la Metrovía
    La Metrovía es el segundo sistema de transporte público más utilizado en Guayaquil, después de los buses urbanos.( ATM )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

A partir del 28 de octubre, solo en dos tramos específicos de Guayaquil los vehículos particulares podrán circular por el carril exclusivo de la Metrovía. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, tras un estudio de factibilidad, el acceso estará permitido únicamente en un sector de la avenida Carlos Julio Arosemena y en otro de la Avenida de las Américas.

La institución indicó que hasta el 27 de octubre se extenderá la etapa de socialización de la medida, durante la cual se informará a los conductores que ya no podrán usar el carril de la Metrovía en las avenidas Benjamín Rosales, Raúl Clemente Huerta y Abdón Calderón.

Lea también: Seis líneas de buses dejarán de circular en Guayaquil desde el domingo 29 de junio

Los únicos tramos donde se permitirá compartir el carril serán:

- Av. de las Américas, a la altura del colegio Aguirre Abad

- Av. Carlos Julio Arosemena, desde la Federación Deportiva hasta el colegio 28 de Mayo.

En el resto de la ciudad, el uso del carril continuará siendo exclusivo del sistema de transporte público, y quienes lo invadan se expondrán a una multa del 25 % del salario básico unificado, equivalente a USD 117,50.

La Metrovía es el segundo sistema de transporte público más utilizado en Guayaquil, después de los buses urbanos. El pasaje cuesta USD 0,45, aunque algunos usuarios acceden a un subsidio mediante la tarjeta La Guayaca.

Revise además: Conductores invaden carril de la Metrovía y ocultan placas para evitar multas

Temas
metrovía
Guayaquil
Noticias
Recomendadas