Más de 4 800 pacientes renales reciben atención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo

La insuficiencia renal es una enfermedad crónica que se presenta cuando los riñones pierden su capacidad de filtrar adecuadamente los desechos metabólicos de la sangre, lo que afecta de forma progresiva la salud general de quienes la padecen. Esta enfermedad obliga a miles de personas a depender de tratamientos como la diálisis, que limita su vida diaria.

Este fue el caso de Diana, a quien llamaremos así para guardar su anonimato, quien durante ocho años enfrentó las dificultades de depender de una máquina de diálisis debido a la insuficiencia renal crónica.

Su problema de salud tuvo origen en complicaciones derivadas de un mal procedimiento médico en un centro privado, “no hay un diagnóstico específico, hubo varios motivos, como hipertensión mal controlada tras mi segundo parto. Además, desarrollé una enfermedad poco común llamada artrosis de materiales formantes. Me recetaron un medicamento muy fuerte que complicó mis riñones”, recuerda.

El proceso de diálisis no solo impactó su salud física, sino también su calidad de vida. Diana relata las restricciones severas que enfrentó, “no puedes salir de paseo porque dependes de la máquina, no puedes ingerir líquidos, la alimentación es limitada, y hasta las necesidades biológicas no se realizan con normalidad. Es durísimo”, confesó.

Después de varios años en lista de espera, Diana recibió la noticia de un trasplante renal. Aunque la primera vez no hubo compatibilidad suficiente, en un segundo intento el resultado fue positivo. “Me llamaron en la madrugada. Le dije a mi esposo, ¡vamos, que hoy sí me trasplanto! Y así fue... mi vida cambió”, expresó

El trasplante le devolvió no solo la salud, sino también la posibilidad de vivir plenamente. “No tenía los USD 80 000 que costaba el trasplante, y aquí no me costó nada. Estoy muy agradecida con el equipo médico, enfermeras y auxiliares”, comentó.

El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, donde Diana fue trasplantada, cuenta con la Unidad Técnica de Diálisis y brinda servicios a 4 886 pacientes con horarios programados tres días a la semana.

