Viviendas quedaron incineradas tras incendio en Yaguachi, Guayas

Bomberos de varios cantones acudieron a Yaguachi para controlar un incendio en el sector La Victoria 1, la noche de este lunes 20 de enero.

Según medios locales, cuatro casas quedaron totalmente incineradas por las llamas, que habrían iniciado por un cortocircuito.

Le puede interesar: Los Bomberos de Guayaquil fueron amenazados por criminales para trasladar un cuerpo a un hospital

El fuego se extendió a otras viviendas tras la explosión de un tanque de gas, reportaron testigos. La situación fue controlada alrededor de las 21:00 con bomberos de tres cantones guayasenses: Yaguachi, Samborondón y Milagro.

Aún no existe un balance oficial de daños, pero trascendió que no hay personas heridas. Una de las damnificadas narró que el fuego se propagó rápido y no pudo salvar sus pertenencias.

Lea también: 60 locales han cerrado en Sauces 6 de Guayaquil, asfixiada por secuestros y extorsiones

Dijo que pudo sacar de la vivienda a salvo a su hijo con discapacidad con ayuda de su hija.