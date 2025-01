Hombres usaron un mazo para derribar la puerta y balearon el local, pero no lograron su objetivo porque desde el interior también respondieron con disparos.

Emilio Macas dice que abre porque no tiene otra fuente de ingreso, aunque señala que hay días que no se vende, los clientes no llegan y a las 15:00 cierra.

"Aquí había un gabinete y se fue. Mas allá había una tercena y se fue. Estoy asustado de este panorama", comentó.

Los moradores han restringido el paso a los callejones con rejas. Luis Machado ha trabajado aqui desde hace 15 años y aunque tiene su local de zapatos abierto, también tiene rejas y atiende en horario reducido.

