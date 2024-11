Una paciente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) , de 82 años, recuperó la visión un trasplante de córnea en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) . Con dolor, Victoria O. recuerda que “me quemaron la córnea en un hospital” tras someterse a una operación de cataratas en un centro particular.

“Aquí estoy ahora, con el doctor Mejía, me siento agradecida porque me ha atendido muy bien, mi ojo está bien gracias a Dios y al doctor que me trata con tanto esmero y voluntad”, cuenta emocionada.

Tras la intervención, Victoria O., asegura que se siente completamente recuperada y puede ver perfectamente con el ojo operado. “Desde el primer día que llegué me trataron muy bien”.

En lo que va de 2024, la Unidad de Trasplantes del HTMC ha realizado ocho trasplantes de córnea, beneficiando a varios afiliados, jubilados y pensionistas del IESS. Victoria O. se suma a esta lista de beneficiarios, quienes han recuperado no solo su visión, sino también la esperanza...

