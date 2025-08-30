Guayaquil
Municipio de Guayaquil y Ministerio de Ambiente se pronuncian por ardilla muerta en Lomas de Urdesa

El Municipio de Guayaquil habla de una ardilla muerta, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía habla de dos especímenes fallecidos.

   
    Imagen de árboles en un espacio verde de Lomas de Urdesa, norte de Guayaquil.( Zonal 5 del Ministerio de Ambiente )
La denuncia de organizaciones y ciudadanos de que hubo animales muertos tras una fumigación en Lomas de Urdesa, norte de Guayaquil, motivó el pronunciamiento del Municipio y del Ministerio de Ambiente.

El Cabildo refirió que hubo una ardilla muerta y que equipos técnicos de Ambiente y Protección Animal realizaron una inspección en el lugar, recuperando la especie para su respectiva necropsia en el Centro de Paso de la Universidad Agraria.

Señalaron que la jornada de fumigación se enmarcó dentro de acciones rutinarias del programa de Control de Vectores, utilizando el producto Nébula TM, aprobado por el Ministerio de Salud Pública.

El comunicado apuntó que durante la inspección no se hallaron afectaciones en otras especies del sector.

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Energía habló de dos ardillas muertas, registradas por evidencias fotográficas.

Informaron que la necropsia realizada por la Universidad Agraria indica traumatismo craneal como posible causa de muerte, pero que igual se tomaron muestras para descartar presencia de pesticidas.

Aseguraron que mantendrán la coordinación interinstitucional con el fin de esclarecer las causas de lo ocurrido.

