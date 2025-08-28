Ante la indiferencias de autoridades, al menos 10 postes de luz han sido robados en la Vía Perimetral

Un poste metálico de alumbrado público fue encontrado derribado por un equipo de Televistazo en el parterre de la Vía Perimetral, a la altura de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

Según vecinos, fue tumbado por tres delincuentes que la noche del lunes intentaron llevárselo en peso. "Cogen ellos palos, cabos y cuerdas y un poco más de cosas para ir jalando. Como la parte de abajo está bien oxidado, entonces ya lo van tumbando, relató una mujer.

Le puede interesar: Guayaquil: Motociclista murió tras fuerte choque en la vía a Daule

Se trata del robo de al menos diez postes que estaban ubicados entre el primero y el segundo puente de la avenida Perimetral. Lo que más llama la atención de este insólito hecho es que el hurto de estas estructuras, de más de cinco metros de altura, pase inadvertido para las autoridades. Cuando habitantes reportan estos hechos al ECU 911, relatan que la Policía Nacional nunca llega.

Los vecinos advierten que los ladrones ya no solo buscan cables por el cobre. También arrancan luminarias y, por si fuera poco, ahora apuntan a los cerramientos de hierro de las casas del sector.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo ayer que ya conocen el problema y aseguró que estos delincuentes también roban otras estructuras que forman parte del ornato de la ciudad.

Lea también: Guayaquil: Casas abandonadas en Chongón se convirtieron en guaridas de la delincuencia

"Lo vi tempranito en Ecuavisa, estamos atrás de las recicladoras, las hemos clausurado algunas que trabajan en oscuridad. Hemos tratado de coordinarlo con la Gobernación y la Policía Nacional y ahí estamos, es una lucha de todos los días, andan robando no solo los cables. Las placas conmemorativas de diferentes parques, las placas de algunos ilustres ciudadanos guayaquileños que han tenido sus monumentos en Guayaquil y tenemos que andarlas reponiendo, pero ahí vamos", expresó.

El funcionario explicó que el 95 % de los postes de hierro de la ciudad son competencia del municipio, por lo que serán rehabilitados para devolver la iluminación a los sectores que quedaron a oscuras debido a la delincuencia. Sin embargo, recordó que el 70 % del alumbrado público está bajo responsabilidad de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El robo sistemático de postes, cables y luminarias refleja no solo la osadía de las bandas que operan en Guayaquil, sino también la vulnerabilidad de la ciudad frente a este tipo de delitos