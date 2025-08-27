Guayaquil
Guayaquil: Casas abandonadas en Chongón se convirtieron en guaridas de la delincuencia

Moradores denuncian inseguridad, insalubridad y piden al Municipio de Guayaquil que intervenga en la parroquia Chongón.

   
    Casas abandonadas en Chongón ( Archivo )
De lejos o de cerca, cinco viviendas son la imagen de la inseguridad que se presenta al ingreso de la urbanización Ciudad Olimpo, en la parroquia Chongón.

Las que en su momento fueron casas modelo y sirvieron como vitrina de venta para las cinco etapas donde hoy habitan 5 000 familias, ahora se han convertido en el punto de encuentro de personas consumidoras de drogas.

“Lamentablemente se ha convertido en personas inescrupulosas, que se esconden ahí a hacer actos vandálicos, a amedrentarnos, a fumar y la verdad estamos asustados porque hemos pedido al ministerio, a las autoridades, no hemos tenido esa apertura necesaria”, indicó un morador de la zona.

Rodeadas de maleza, las cinco casas de dos pisos de construcción de cemento están en medio de un entorno de insalubridad. Quienes ingresan a la urbanización, cuyo acceso es libre y no cuenta con garita ni guardias, aseguran que debido a la falta de luminarias se han registrado varios delitos.

“También hacemos un llamado a CNEL para que nos reemplacen las luminarias públicas. Decirle al alcalde que él está iluminando la ciudad muy bien con luces led, bueno podría también venir por acá, hay mucha problemática acá que debe ser atendida por las autoridades, que sabemos que nos están escuchando y que nos van a ayudar”, comentó otro residente.

En una de estas casas se observan vidrios ensangrentados y, en la cocina, un colchón con huellas de sangre. El pedido de quienes viven en Ciudad Olimpo es que el Municipio intervenga y les dé un uso adecuado a estos inmuebles, para que dejen de ser cuevas donde delincuentes cometen atrocidades.

“Han robado, nos roban por aquí, a los chicos les quitan los celulares, e incluso son guaridas. Estas calles no son tan alumbradas tampoco y con los delincuentes ahí metidos, todo puede ser”, indicó otra moradora.

En Chongón, tanto los administradores como los habitantes esperan que la autoridad municipal los ayude, que lleguen a este sitio y tomen medidas correctivas que les permitan tener un ingreso más seguro y alejado de la delincuencia, que es lo que hoy representan esas cinco viviendas abandonadas.

