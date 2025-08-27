Guayaquil: Casas abandonadas en Chongón se convirtieron en guaridas de la delincuencia

De lejos o de cerca, cinco viviendas son la imagen de la inseguridad que se presenta al ingreso de la urbanización Ciudad Olimpo, en la parroquia Chongón.

Las que en su momento fueron casas modelo y sirvieron como vitrina de venta para las cinco etapas donde hoy habitan 5 000 familias, ahora se han convertido en el punto de encuentro de personas consumidoras de drogas.

“Lamentablemente se ha convertido en personas inescrupulosas, que se esconden ahí a hacer actos vandálicos, a amedrentarnos, a fumar y la verdad estamos asustados porque hemos pedido al ministerio, a las autoridades, no hemos tenido esa apertura necesaria”, indicó un morador de la zona.

Lea más: Robos en semáforos del centro de Guayaquil preocupan a conductores