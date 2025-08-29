Guayaquil
La recompensa millonaria por Nicolás Maduro también se anuncia en Guayaquil

Una pancarta con el rostro del dictador venezolano y un mensaje sobre la recompensa de USD 50 millones fue colgada en un paso elevado en el norte de la ciudad.

   
    El anuncio permanecía colgado hasta la tarde en la estructura metálica. ( César Muñoz / API )
Una pancarta con el rostro del dictador venezolano Nicolás Maduro y un mensaje sobre la recompensa de USD 50 millones que ofrece Estados Unidos por información que permita su captura fue colgada este viernes 29 de agosto en un paso elevado de la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, en la intersección con la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil.

El anuncio permanecía colgado hasta la tarde en la estructura metálica, a la vista de peatones y conductores que circulaban por esta concurrida zona comercial.

Lea también: Carteles con recompensa por Nicolás Maduro se observan en Quito

Ecuavisa consultó a la empresa municipal Segura EP si, mediante las cámaras de videovigilancia, había registrado quién colgó la pancarta y señalaron que desconocían el caso.

Esta semana también se colgaron pancartas similares en la Avenida Naciones Unidas, en Quito.

El pasado 8 de agosto, EE. UU. duplicó a USD 50 millones la recompensa por Maduro, a quien lo identifica como cabecilla de la organización criminal Cartel de los Soles. Este grupo ha sido calificado como terrorista por los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.

De su lado, el régimen venezolano ha señalado el Cartel de los Soles es un "invento" de Norteamérica.

Revise además: Noboa declara como terrorista al Cartel de los Soles y ordena indagar su incidencia en Ecuador

