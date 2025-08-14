Noboa declara como terrorista al Cartel de los Soles y ordena indagar su incidencia en Ecuador

Ecuador declaró al Cartel de los Soles como un grupo terrorista que representa una amenaza para la población nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó este jueves 14 de agosto, mediante decreto, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analice la incidencia de la organización en los grupos criminales que operan en el país. Adicionalmente, dispuso que el CNI coordine información con organismos de inteligencia de otras naciones.

La más reciente decisión de Noboa se ampara en una resolución similar que hizo Estados Unidos el 25 de julio pasado, cuando, asimismo, declaró como grupo terrorista al Cartel de los Soles.

Washington asegura que este grupo está liderado por Nicolás Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, explicó el Departamento de Tesoro en un comunicado.

El Gobierno de Donald Trump señala además que el Cartel de los Soles apoya al Cartel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, dos organizaciones que también han sido señaladas como terroristas por EE. UU.

Washington perfila a Maduro como un narcotraficante a gran escala. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo el 7 de agosto pasado que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios.

El régimen venezolano, de su lado, rechaza todas las acusaciones. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha indicado que el Cartel de los Soles es un "invento" de Norteamérica.

"El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles", dijo Cabello el 7 de agosto en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).