Noboa declara como terrorista al Cartel de los Soles y ordena indagar su incidencia en Ecuador

<b>Ecuador</b> declaró al <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/ee-uu-maduro-lucrar-narcotrafico-designa-terrorista-cartel-de-los-soles-HK9837823 target=_blank>Cartel de los Soles</a></b> como un grupo terrorista que representa una amenaza para la población nacional. El presidente de la República, <b>Daniel Noboa</b>, ordenó este jueves 14 de agosto,<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/despliegue-militar-ee-uu-caribe-apunta-regimen-maduro-cartel-de-los-soles-KH9933185 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/nicolas-maduro-50-millones-estados-unidos-EL9904655 target=_blank></a></b> <b></b>