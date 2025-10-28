Una mujer falleció en un volcamiento de carro en la avenida del Bombero de Guayaquil

Una mujer de 36 años perdió la vida en un siniestro de tránsito en la avenida del Bombero, norte de Guayaquil, la madrugada de este martes 28 de octubre.

La ciudadana venía conduciendo presumiblemente desde Vía a la Costa y se estaba dirigiendo al sector de Los Ceibos. Agentes de tránsito señalaron que se trató de un estrellamiento con volcamiento, después que perdiera la pista.

El vehículo quedó totalmente destrozado tras colisionar con un muro de concreto. Del carro cayeron varias de sus pertenencias, como sus cosméticos, cargador de celular y un recipiente con comida.

La calzada estaba mojada por una ligera lluvia, lo que también habría contribuido al siniestro de tránsito.

El accidente dejó una congestión por alrededor de tres kilómetros. Alrededor de las 06:30, una grúa acudió al sitio para retirar el vehículo de la vía.