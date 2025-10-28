Guayaquil
28 oct 2025 , 06:35

Una mujer falleció en un volcamiento de carro en la avenida del Bombero de Guayaquil

Agentes de tránsito indicaron que la mujer perdió la pista y se estrelló contra un muro de concreto. El vehículo quedó totalmente destrozado.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Una mujer de 36 años perdió la vida en un siniestro de tránsito en la avenida del Bombero, norte de Guayaquil, la madrugada de este martes 28 de octubre.

La ciudadana venía conduciendo presumiblemente desde Vía a la Costa y se estaba dirigiendo al sector de Los Ceibos. Agentes de tránsito señalaron que se trató de un estrellamiento con volcamiento, después que perdiera la pista.

Le puede interesar: Un agente de tránsito fue arrollado en el norte de Guayaquil por un motociclista

El vehículo quedó totalmente destrozado tras colisionar con un muro de concreto. Del carro cayeron varias de sus pertenencias, como sus cosméticos, cargador de celular y un recipiente con comida.

La calzada estaba mojada por una ligera lluvia, lo que también habría contribuido al siniestro de tránsito.

Lea también: Cuatro heridos tras choque de cinco autos en la Avenida Simón Bolívar, sector La Forestal

El accidente dejó una congestión por alrededor de tres kilómetros. Alrededor de las 06:30, una grúa acudió al sitio para retirar el vehículo de la vía.

Temas
accidente de tránsito
ATM
siniestro de tránsito
avenida del Bombero
Agencia de Tránsito y Movilidad
Guayaquil
Noticias
Recomendadas