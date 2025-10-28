Una mujer falleció en un volcamiento de carro en la avenida del Bombero de Guayaquil

Un<b>a mujer de 36 años perdió la vida en un<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/adulto-mayor-arrollado-avenida-barcelona-guayaquil-LB10339893 target=_blank> siniestro de tránsito </a>en la avenida del Bombero</b>, norte de Guayaquil, la madrugada de este martes 28 de octubre. La ciudadana venía conduciendo presumiblemente<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agente-transito-arrollado-norte-guayaquil-AK10299922 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/cuatro-heridos-choque-cinco-autos-avenida-simon-bolivar-forestal-HB10336100 target=_blank></a></b> <b></b>