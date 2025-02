Los moradores de Urdesa alertan sobre incremento de asaltos

El pasado viernes 14 de febrero, un hombre identificado solo como José, fue víctima del robo de su vehículo cuando decidió celebrar el Día del Amor y la Amistad con su familia en Urdesa Central, uno de los sectores más emblemáticos del norte de Guayaquil. José estacionó su automóvil en la esquina de Las Monjas y Circunvalación Sur a las 10 p.m., pero al regresar de su cena, se encontró con una desagradable sorpresa, pues su carro ya no estaba.

“Regresé y el carro ya no estaba. Demoré una hora buscando, pero hasta ahora no lo he recuperado", comentó la víctima, quien recorrió incansablemente la zona con la esperanza de dar con el paradero de su vehículo, sin éxito. Además, lamentó que tras presentar la denuncia, no ha recibido ningún tipo de respuesta o contacto por parte de las autoridades, “puse la denuncia y nadie me ha llamado”, expresó.

Este incidente no es aislado. Los moradores de Urdesa Central aseguran que los robos, no solo de vehículos, sino también de accesorios de los mismos, son cada vez más frecuentes en la zona. Vecinos del sector señalaron que, en muchas ocasiones, los ladrones se llevan los retrovisores y otros objetos de los autos estacionados en la vía pública, especialmente en calles como Ilanes y Cedros Norte, donde las luminarias están dañadas y la oscuridad facilita las acciones delictivas.

“Se llevan los retrovisores. No hay cómo dejar el carro solo, una persona se debe quedar ahí vigilando”, aseguró un residente, quien expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el lugar. La falta de patrullaje policial es otro de los factores que los habitantes de Urdesa Central denuncian. “Todo el tiempo que estuve ahí no asomó ningún policía”, relató José, refiriéndose a la noche en que le robaron su vehículo.

El bajo nivel de presencia policial y la deficiencia en el alumbrado público en algunas zonas del barrio convierten a Urdesa Central en un foco de inseguridad. Ante esta situación, los residentes optan por tomar medidas preventivas como instalar cercos y alarmas para proteger sus vehículos, ya que estacionarlos en la vía pública parece cada vez más riesgoso.

