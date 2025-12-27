Guayaquil
Guayaquil: la Metrovía será gratuita el 1 de enero

Habitualmente, el pasaje de la Metrovía tiene un costo de 45 centavos para el público en general.

   
    Unas 200 000 personas usan este sistema de transporte diariamente.( Municipio de Guayaquil )
El sistema de transporte Metrovía será gratuito el jueves 1 de enero. Durante esta jornada, las unidades iniciarán operaciones a las 07:00 y circularán hasta las 21:00.

Habitualmente, el pasaje de la Metrovía tiene un costo de 45 centavos para el público en general. No obstante, las personas de la tercera edad y los estudiantes acceden a una tarifa preferencial de 15 centavos, mientras que otros segmentos de la población pagan 30 centavos, de acuerdo con sus ingresos mensuales.

En un comunicado, el sistema de transporte precisó que, el 1 de enero, cuando los usuarios pasen la tarjeta La Guayaca por los validadores "no se efectuará el descuento del pasaje".

En Navidad, el Municipio de Guayaquil ya dispuso la gratuidad del pasaje en la Metrovía.

Finalmente, la Alcaldía recalca que, durante el feriado comprendido entre el viernes 2 y el domingo 4 de enero, la Metrovía funcionará en el horario de 06:00 a 21:00.

Unas 200 000 personas usan este sistema de transporte diariamente.

