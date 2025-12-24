Guayaquil
Guayaquil | La Metrovía será gratuita esta Navidad

Este jueves 25 de diciembre las unidades iniciarán operaciones a las 06:00 y circularán hasta las 21:00.

   
    Imagen de archivo de un bus de la Metrovía. ( Cortesía )
El sistema de transporte Metrovía será gratuito este jueves 25 de diciembre. Durante esta jornada, las unidades iniciarán operaciones a las 06:00 y circularán hasta las 21:00.

Habitualmente, el pasaje de la Metrovía tiene un costo de 45 centavos para el público en general. No obstante, las personas de la tercera edad y los estudiantes acceden a una tarifa preferencial de 15 centavos, mientras que otros segmentos de la población pagan 30 centavos, de acuerdo con sus ingresos mensuales.

Unas 200 000 personas usan este sistema de transporte diariamente.

En cuanto al transporte interprovincial e intercantonal, el Municipio de Guayaquil informó que la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera (matriz) operará de forma ininterrumpida durante los feriados, mientras que la Terminal Terrestre de Pascuales atenderá al público desde las 05:00 hasta las 21:00.

La Alcaldía estima que alrededor de 180 000 personas transiten diariamente por la terminal matriz durante las festividades navideñas. Para el feriado de fin de año, la proyección de usuarios se incrementa hasta 335 000 diarios.

En la terminal de Pascuales, en cambio, se prevé el tránsito de unas 20 000 personas durante Navidad, cifra que podría aumentar a 51 000 usuarios diarios por el feriado de Fin de Año.

