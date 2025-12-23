Así funcionará el transporte en Guayaquil en Navidad y Fin de Año

La Metrovía y la Aerovía operarán con horarios especiales durante las fiestas de Navidad y Fin de Año en Guayaquil, debido al incremento del movimiento comercial y de las actividades recreativas en la ciudad. Así lo informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que además anunció ajustes en la circulación vehicular y apoyo vial en zonas de alta afluencia, como la tradicional Ruta de los Monigotes Gigantes.

En el caso del sistema Metrovía, el miércoles 24 de diciembre las troncales iniciarán operaciones a las 05:30 y la última unidad saldrá a las 21:00 desde las respectivas terminales.

Lea también: Estos son los dos puntos de Guayaquil donde se permitirá compartir el carril de la Metrovía

El jueves 25 de diciembre, el servicio se prestará de 06:00 a 21:00. Para el 31 de diciembre, las unidades circularán desde las 05:00 hasta las 21:00, mientras que el jueves 1 de enero empezarán a operar a las 07:00 y se mantendrán activas hasta las 21:00.

Durante el feriado comprendido entre el 2 y el 4 de enero, los buses troncalizados y alimentadores funcionarán en el horario de 06:00 a 21:00.

Por otra parte, los buses de transporte urbano circularán conforme a la demanda de cada ruta y a lo establecido por sus respectivas cooperativas.