Así funcionará el transporte en Guayaquil en Navidad y Fin de Año

La ATM anunció ajustes en el transporte público y apoyo vial por el incremento de actividades comerciales y recreativas en Guayaquil.

   
    Imagen de archivo de buses del sistema Metrovía. ( Alcaldía de Guayaquil )
La Metrovía y la Aerovía operarán con horarios especiales durante las fiestas de Navidad y Fin de Año en Guayaquil, debido al incremento del movimiento comercial y de las actividades recreativas en la ciudad. Así lo informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que además anunció ajustes en la circulación vehicular y apoyo vial en zonas de alta afluencia, como la tradicional Ruta de los Monigotes Gigantes.

En el caso del sistema Metrovía, el miércoles 24 de diciembre las troncales iniciarán operaciones a las 05:30 y la última unidad saldrá a las 21:00 desde las respectivas terminales.

El jueves 25 de diciembre, el servicio se prestará de 06:00 a 21:00. Para el 31 de diciembre, las unidades circularán desde las 05:00 hasta las 21:00, mientras que el jueves 1 de enero empezarán a operar a las 07:00 y se mantendrán activas hasta las 21:00.

Durante el feriado comprendido entre el 2 y el 4 de enero, los buses troncalizados y alimentadores funcionarán en el horario de 06:00 a 21:00.

Por otra parte, los buses de transporte urbano circularán conforme a la demanda de cada ruta y a lo establecido por sus respectivas cooperativas.

Imagen de archivo de las cabinas de la Aerovía.
Imagen de archivo de las cabinas de la Aerovía. ( César Muñoz / API )

La Aerovía también tendrá modificaciones en su operación. Los días 24 y 31 de diciembre el servicio concluirá a las 20:00, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero se reanudará a partir de las 10:00 y se extenderá hasta las 21:30.

Además de los cambios en el transporte público, la ATM brindará soporte vial durante la Ruta de Monigotes Gigantes, que actualmente se extiende por 12 puntos de la ciudad. Entre los sectores donde se exhiben estas figuras se encuentran calles como Huancavilca, Alcedo, Medardo Ángel Silva, Capitán Nájera, Ayacucho y Febres Cordero, en el suroeste de la urbe.

Asimismo, se mantendrá la coordinación del tránsito a lo largo de la calle 6 de Marzo, tradicionalmente destinada a la venta y exhibición de monigotes, así como en los alrededores del centro comercial Albán Borja y en la avenida Eduardo Solá Franco, principal arteria de Florida Norte.

La ATM aclaró que no se aplicarán desvíos para el transporte público en estas zonas; sin embargo, ante el incremento de peatones, recomendó a los conductores tomar vías alternas, respetar los límites de velocidad y circular con precaución durante estas festividades.

