440 luminarias renovadas en la av. Narcisa de Jesús, en Guayaquil, donde continúan los trabajos tras cuatro meses

La <b>Alcaldía de Guayaquil</b> informó que ha reemplazado 440 luminarias a lo largo de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/cierres-parciales-avenida-narcisa-jesus-guayaquil-LG9954850 target=_blank>avenida Narcisa de Jesús</a></b>, una de las principales arterias del norte de la ciudad. La renovación forma parte de un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/choque-trailer-paso-elevado-narcisa-jesus-provoca-cierres-viales-GD10311564 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/peaton-muere-atropellado-en-la-avenida-narcisa-de-jesus-MX9981853 target=_blank></a></b>