440 luminarias renovadas en la av. Narcisa de Jesús, en Guayaquil, donde continúan los trabajos tras cuatro meses

La Alcaldía de Guayaquil informó que ha reemplazado 440 luminarias a lo largo de la avenida Narcisa de Jesús, una de las principales arterias del norte de la ciudad. La renovación forma parte de un proyecto de reestructuración de la avenida que se inició en agosto de 2025 y que, hasta el momento, no ha concluido.

En un comunicado difundido este lunes 22 de diciembre, el Municipio señaló que hasta enero prevé completar la instalación de 654 luminarias y que, de forma complementaria, se colocarán 94 postes en tramos oscuros, principalmente a la altura de los sectores Samanes y Vergeles.

Según el Cabildo, estas acciones se enmarcan en el proyecto de reconfiguración geométrica de la avenida, que contempla el rediseño de retornos, la habilitación de nuevos accesos a zonas residenciales y la reubicación de ingresos a urbanizaciones.

No obstante, los trabajos han generado malestar entre los ciudadanos, debido a que, tras varios meses de ejecución, la obra aún no ha sido finalizada. Para la intervención integral, el Municipio ha destinado una inversión de USD 5,1 millones.

La avenida Narcisa de Jesús, inaugurada en 2006, es un eje vial estratégico que conecta las avenidas Benjamín Rosales, la Terminal Terrestre de Guayaquil, la terminal de la Metrovía y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con la avenida Francisco de Orellana y la vía Perimetral. Por este corredor vial circulan diariamente alrededor de 130 000 vehículos.

