Guayaquil
07 nov 2025 , 12:47

Interagua suspende corte de agua masivo en Guayaquil de este domingo 9 de noviembre tras anuncio de Celec

Interagua canceló su interrupción de servicio en Guayaquil luego de que Celec negara que fuera a realizar el mantenimiento de la subestación eléctrica Pascuales, lo que iba a afectar la dotación de agua.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
El corte de agua programado para este domingo 9 de noviembre en Guayaquil fue cancelado, indicó la concesionaria Interagua.

La interrupción de su servicio, que iba a demorar hasta 14 horas e iba a afectar a casi todo el Puerto Principal, se iba a dar por un mantenimiento en la subestación eléctrica Pascuales.​​​​​; sin embargo, la Corporación Electrica del Ecuador (Celec) negó este viernes 7 de noviembre que iba a realizar tal trabajo.

"Interagua continuará entregando su servicios de agua potable de manera continua durante el domingo 9 de noviembre", dijo la concesionaria.

La entidad publicó en redes sociales un oficio de Celec, enviado el 31 de octubre, que señalaba que el 9 de noviembre se iba a hacer el mantenimiento anual de la subestación Pascuales que iba a afectar la planta La Toma, encargada de captar el agua del río Daule, potabilizarla y distribuirla a la población.

Interagua agregó que esperan la confirmación por parte de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) si realizarán trabajos en Vía a la Costa.

Temas
CNEL
interagua
agua potable
corte de agua
CELEC
Guayaquil
Noticias
