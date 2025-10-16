Fuego en dos vehículos genera alarma en el norte de Guayaquil

El incendio de dos vehículos en la ciudadela <b>Bellavista</b>, en el norte de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/intento-sicariato-via-costa-guayaquil-ME10277281 target=_blank>Guayaquil</a></b>, alarmó a ciudadanos la noche de este jueves 16 de octubre. Según informó el Cuerpo de Bomberos, las llamas se <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fbi-explosion-guayaquil-investigacion-OL10287867 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/coche-bomba-estallo-carcel-regional-guayaquil-EI10187443 target=_blank></a></b>