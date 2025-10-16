Fuego en dos vehículos genera alarma en el norte de Guayaquil

El incendio de dos vehículos en la ciudadela Bellavista, en el norte de Guayaquil, alarmó a ciudadanos la noche de este jueves 16 de octubre. Según informó el Cuerpo de Bomberos, las llamas se originaron por un desperfecto mecánico en uno de los autos, mientras que el segundo, que se encontraba al lado y aparentemente estaba abandonado, resultó afectado por la propagación del fuego.

Videos del siniestro circularon en redes sociales y generaron preocupación entre los habitantes de la zona.

El hecho ocurrió apenas dos días después de la explosión de una camioneta en el norte de la ciudad, que comenzó también con el vehículo envuelto en llamas y dejó un saldo de un fallecido, 28 heridos —dos de ellos de gravedad— y cuantiosos daños materiales. Las autoridades calificaron este hecho como un atentado terrorista.

El 17 de septiembre pasado, la explosión de un auto afuera de un discoteca en el centro de la ciudad alarmó a transeúntes, conductores y moradores. Los bomberos confirmaron que un tanque de gas estalló, generando una densa columna de humo.

Mientras que el 26 de septiembre, otro carro estalló afuera de la cárcel regional de Guayaquil.

