Nuevo incendio en una bodega de la Bahía, centro de Guayaquil

La noche de este jueves 18 de diciembre hubo un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-bodega-bahia-guayaquil-PE10509042 target=_blank>incendio</a></b> en una bodega ubicada en el sector de la <b>Bahía</b> de <b>Guayaquil</b>. El fuego consumió parte de la mercadería almacenada en cartones y obligó a evacuar <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-bodega-centro-guayaquil-DC10562652 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-repuestos-ayacucho-guayaquil-KA10547481 target=_blank></a></b>