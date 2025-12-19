Nuevo incendio en una bodega de la Bahía, centro de Guayaquil

La noche de este jueves 18 de diciembre hubo un incendio en una bodega ubicada en el sector de la Bahía de Guayaquil. El fuego consumió parte de la mercadería almacenada en cartones y obligó a evacuar dos departamentos del inmueble.

La emergencia se registró alrededor de las 22:45, cuando una gran cantidad de humo comenzó a salir desde la planta baja del edificio, situado entre las calles Huancavilca y Eloy Alfaro, en el centro de la ciudad. La situación alarmó a los moradores, quienes evacuaron de manera preventiva los departamentos del primer y segundo piso.

Lea también: Bomberos evacuaron a varias personas atrapadas en un incendio en el centro de Guayaquil

"El humo comenzó ahí y la gente se alarmó. No hubo personas afectadas, solo estaban asustadas. Luego vinieron los bomberos", relató uno de los residentes.

Otro morador indicó que la bodega se encontraba cerrada al momento del incidente. "La gente nos alertó y tuvimos que bajar. Puede haber sido un cortocircuito", señaló.

Minutos después llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que lograron controlar el incendio pasadas las 23:00. Los equipos constataron que solo se quemó parte de la mercadería almacenada en cartones.

Revise además: Un incendio consumió un local de repuestos en la calle Ayacucho, en Guayaquil

Julio Montesdeoca, bombero, explicó que el local funcionaba como una bodega de productos de barbería y peluquería. "Se presume un defecto en alguna batería que generó el incendio. Por precaución se evacuó a los residentes y se eliminó la energía eléctrica de forma manual a través de los breakers", detalló.

En la atención de la emergencia participaron siete unidades de combate, una ambulancia y 45 bomberos.