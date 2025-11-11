Guayas: Un adulto mayor espera ayuda tras perder a su hogar y su familia por un rayo

Todos los días, don Antonio Quinto, de 78 años, recorre un sendero de arrozales en el recinto Jovito, en el cantón Salitre.

Camina hasta la esquina donde antes estaba su casa... aquella que, el 29 de marzo pasado, quedó completamente destruida cuando un rayo impactó una bombona de gas.

Ese día, dentro de la vivienda estaban él, su esposa y una de sus hijas con discapacidad. Antonio logró salvarse tras lanzarse desde una altura de tres metros, pero ellas murieron atrapadas por las llamas.

Los cinco hijos sobrevivientes de don Antonio son jornaleros agrícolas. Sus ingresos no alcanzan el salario básico y, rodeados de pobreza, han pedido apoyo médico y materiales para reconstruir la vivienda, pero el tiempo pasa y aún no obtienen respuesta.

Una vez que madre e hija fueron sepultadas, en este sitio donde estoy parado, llegaron autoridades del Estado y del cantón Salitre. Le ofrecieron a don Antonio una casa y atención médica, pero fueron palabras que se las llevó el viento.

El alcalde de Salitre, Milton Moreno Pérez, asegura que el municipio ya brindó ayuda a la familia Quinto y que, junto al Miduvi, gestionan una nueva vivienda. “Ya hoy pregunté... me dijeron que ya había salido una casa, porque no solamente esa casita estamos gestionando”.

Mientras tanto, don Antonio espera que se cumpla la palabra de las autoridades y que tenga pronto un techo que lo proteja. Además, su familia pide que el MIES intervenga para atender sus problemas de salud.