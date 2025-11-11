Guayaquil: los moradores de Los Ceibos denuncian robos y asaltos a toda hora

Dos delincuentes sometieron en el piso a un hombre que trataba de defenderse mientras se aferraba a sus pertenencias. Sin embargo, lograron arrebatárselas y huyeron en dos motos que los esperaban.

Lea: Guayas: ​​​​​​En la avenida Samborondón hay caos vehicular y accidentes recurrentes por falta de señalización

El robo ocurrió en la calle Tercera, en la ciudadela Los Ceibos, cerca de las 5 de la tarde.

Allí, los vecinos relatan que los asaltos han aumentado.

Mauricio Benavides, habitante de Los Ceibos, aseguró: "Sí estamos en estado como de angustia, de zozobra, no hay cómo salir tranquilo a la calle, hay que meterse rápido al carro o salir solamente a centros comerciales por la seguridad."

Alejandra Castro, quien se dedica a pasear mascotas en el sector, contó a Televistazo que hace dos semanas fue emboscada por dos hombres que le robaron.

La joven relató que fue a una unidad de policía comunitaria cercana a pedir ayuda, pero la respuesta que le dieron los agentes la indignó más que el robo.

"Vine y me dijeron por qué tenía el teléfono en la mano, esa fue la respuesta de la policía", comentó indignada, Alejandra Castro.

Este otro video fue captado en la noche, un carro de color negro y con vidrios polarizados pasó frente a otro vehículo que estaba estacionado fuera de un parque, luego se bajó un hombre que con la linterna del celular alumbró dentro del carro.

Después sacó una herramienta de su bolsillo y en menos de 30 segundos retiró el vidrio de la ventana e ingresó. Ahí se llevó una mochila, así como varias pertenencias.

Lea: Dos personas fallecieron en brutal siniestro de tránsito entre moto y carro en el norte de Guayaquil

Según Renate Schenker, presidenta del Comité de los Ceibos, en el último mes ha recibido al menos 10 denuncias de los vecinos sobre estos robos. Además, señaló la falta de patrullaje de la policía.

"No podemos dejar ni laptop, ni bolsos a la vista en un carro, aunque se estaciona aquí al frente, no podemos porque no tenemos seguridad. Triste, es sumamente triste escuchar eso de la Policía Nacional que se supone que ellos están aquí para cuidarnos."

Sobre ese tema, consultamos al Distrito Policial Ceibos, pero no obtuvimos respuesta.