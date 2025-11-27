Black Friday: los locales comerciales temen robos en medio de las ventas, en Guayaquil

Con las cámaras encendidas las 24 horas, personal adicional en cada pasillo, control en las puertas de ingreso, vitrinas bajo llave y guardias de seguridad privados en los exteriores. Así se protegen varios locales comerciales del centro de Guayaquil, a pocas horas de que empiece el Black Friday.

Los comerciantes explican que el robo más conocido, y que se repite cada temporada en la zona de La Bahía, es el cometido por personas que ingresan en grupo, en algunos casos acompañados hasta de niños. Una vez dentro del local, se dispersan y aprovechan cualquier descuido para llevarse los productos.

Los artículos de mayor valor permanecen bajo llave, mientras que el resto de la mercadería es custodiada por personal adicional contratado exclusivamente para estos días de alta afluencia.

En un local de confitería y caramelos, por ejemplo, se sumaron entre 15 y 20 personas para vigilar y atender a los clientes.

La Policía también ejecuta acciones preventivas. Durante un recorrido, agentes visitaron locales ubicados en la calle Eloy Alfaro, donde escanearon los códigos QR colocados en las fachadas para llenar un formulario digital que deja constancia de que el negocio ya recibió asesoría de seguridad.

Otra recomendación que hacen los uniformados es verificar que las tarjetas de crédito y débito utilizadas en las compras pertenezcan realmente a quienes las usan, con el fin de evitar estafas y fraudes.

Por la afluencia de ciudadanos, la institución incrementó el número de policías motorizados en el centro, con patrullajes constantes.

Con más clientes en las calles por el Black Friday, también aumentan los riesgos. Por eso, el llamado de las autoridades es claro: no hay que bajar la guardia.