Guayaquil | Corte de agua de 14 horas en la Vía a la Costa este fin de semana

Urbanizaciones, recintos y comunas de la Vía a la Costa se quedarán sin servicio de agua potable durante 14 horas este fin de semana, debido a trabajos de rehabilitación en un acueducto ubicado en el kilómetro 18,5.

Según informó Interagua, la empresa que brinda el servicio en Guayaquil, la suspensión empezará a las 14:00 de este sábado 29 y se extenderá hasta las 04:00 del domingo 30.

Lea también: La CTE relega a la ATM en tramos de la Vía a la Costa y Vía a Daule

Entre las ciudadelas afectadas están Terranostra, Vía al Sol, Arcadia, Valle Alto, Los Ángeles, Villa del Bosque, Puerto Seymour y Ciudad Olimpo, entre otras.

También se quedarán sin agua los habitantes de Puerto Hondo, Chongón, Cerecita, Progreso, Casas Viejas, San Jerónimo I y II, Bajada de Chanduy, Bajada de Progreso y otros sectores comprendidos entre los kilómetros 13,5 y 74 de la Vía a la Costa.

Revise además: Ciudadelas y comunas de la Vía a la Costa no tendrán agua por 15 horas este fin de semana