Ciudadelas y comunas de la Vía a la Costa no tendrán agua por 15 horas este fin de semana

Los habitantes de ciudadelas, recintos y comunas de la <b>Vía a la Costa</b>, en <b>Guayaquil</b>, no tendrán servicio de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-sin-agua-potable-18-horas-30-agosto-DB10003572 target=_blank>agua potable</a></b> por tubería durante 15 horas este fin de semana. La empresa <b>Interagua</b> informó<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/cortes-agua-quito-plan-contingencia-NH9779924 target=_blank></a></b>