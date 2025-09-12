Guayaquil
Ciudadelas y comunas de la Vía a la Costa no tendrán agua por 15 horas este fin de semana

La interrupción del servicio obedece a mantenimientos en un acueducto con fuga, en el kilómetro 13,5.

   
Los habitantes de ciudadelas, recintos y comunas de la Vía a la Costa, en Guayaquil, no tendrán servicio de agua potable por tubería durante 15 horas este fin de semana. La empresa Interagua informó que la interrupción del servicio obedece a mantenimientos en un acueducto con fuga, en el kilómetro 13,5.

El corte iniciará al mediodía de este sábado y se extenderá hasta las 03:00 del domingo 14 de septiembre.

Algunas de las ciudadelas que se verán afectadas son: Puerto Azul, Laguna Club, Terranostra, Valle Alto, Los Ángeles, Bosques de la Costa, Vía al Sol, Villas del Bosque, Oporto, Belo Horizonte, Costa Real, entre otras. Asimismo, Puerto Hondo y otros sectores de Chongón no contarán con el servicio.

Interagua pidió abastecerse del líquido vital.

