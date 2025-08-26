Más de 40 sectores de Guayaquil no tendrán agua potable por 18 horas el sábado 30 de agosto

I<b>nteragua, la concesionaria de agua potable de Guayaquil</b>, anunció que alrededor de 40 sectores de la urbe <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/corte-de-agua-en-guayaquil-estos-sectores-estaran-sin-servicio-entre-el-23-y-24-de-mayo-CA9376343 target=_blank>no tendrán el servicio básico</a></b> que brindan este sábado 30 de agosto. <b>El corte ocurrirá en los</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/indignacion-por-video-de-presunta-coima-a-agente-metropolitano-PB10001781 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agente-municipal-muere-siniestro-guayacanes-AE9996615 target=_blank></a></b><b></b>