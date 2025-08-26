Más de 40 sectores de Guayaquil no tendrán agua potable por 18 horas el sábado 30 de agosto

Interagua, la concesionaria de agua potable de Guayaquil, anunció que alrededor de 40 sectores de la urbe no tendrán el servicio básico que brindan este sábado 30 de agosto.

El corte ocurrirá en los recintos, cooperativas, urbanizaciones y comunas desde el kilómetro 13.5 de Vía a la Costa, desde las 04:00 hasta las 22:00.

Le puede interesar: Guayaquil: Indignación por video de presunta coima a agente metropolitano

El servicio de agua potable se interrumpirá por el trabajo de reparación que realizarán en el acueducto de 700 mm. Buscan fortalecer el sistema de distribución de agua potable, optimizar la presión y garantizar un suministro continuo para todos los usuarios.

Estos son los sectores afectados:

Urbanizaciones y/o ciudadelas: El Crisol, Villa Nova, Jardines del Salado, Portete de Tarqui, el Salitral, Puertas al Sol, Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul, Bosques de La Costa, Colinas del Bosque, Torres del Salado, Belo Horizonte, Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita, Casa Club, Portal Al Sol (Etapa HI), Laguna Club, Punta Esmeralda, Almangla, Terranostra, Porto Alegre, Costa Sol, Costa Real, Ficus, Ciudad Olimpo, Ciudad Satélite de Los Ángeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro, Villa Blanca, Valle Alto, Costa Garden, Via al Sol, Villas del Bosque y Oporto.

Lea también: Un agente municipal muere en un siniestro de tránsito en Guayacanes, norte de Guayaquil



Recintos: San Andrés, Las Balsas, El Consuelo, Las Micas, Cristal, LasPiedritas, San Cristóbal, Bajada de Progreso, Safando, El Tigre, BajadadeChanduy San Jerónimo y Il, Cerecita, San Isidro, San Jerónimo de Bajada de Chanduy, Palo Santo, Chongón, Eloy Alfaro, Casas Viejas, SanJuan del Peaje. Comunas: Mamey, San José de Amén, Olmedo, Sucre y Progreso.



Caseríos Varios: Ubicados desde el km 35 al km 73 de Vía a la Costa.