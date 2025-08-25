Guayaquil
Un agente municipal muere en un siniestro de tránsito en Guayacanes, norte de Guayaquil

El uniformado, de 23 años, conducía una motocicleta que colisionó contra una camioneta perteneciente a una empresa de transporte de valores.

   
    El siniestro ocurrió aproximadamente a las 14:00 de este lunes 25 de agosto. ( Cuerpo de Bomberos de Guayaquil )
Daniel Mendoza Rivas, un agente de control municipal, perdió la vida este lunes 25 de agosto en un siniestro de tránsito ocurrido en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil.

El uniformado, de 23 años, conducía una motocicleta que colisionó contra una camioneta perteneciente a una empresa de transporte de valores, aproximadamente a las 14:00. Tras el impacto, el joven quedó tendido en la calzada y, cuando llegaron los rescatistas, solo pudieron confirmar su fallecimiento. Desde la empresa municipal Segura EP se informó que el agente se había incorporado recientemente a la institución.

En la camioneta viajaban tres personas que quedaron atrapadas. Personal del Cuerpo de Bomberos logró liberarlas tras varios minutos de labores.

Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional, Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), quienes se encargaron de las pericias y del control del tráfico en la zona.

