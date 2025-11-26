Guayaquil: rediseño de la Av. Narcisa de Jesús genera molestias entre moradores

La Avenida Narcisa de Jesús, es una de las arterias principales del norte de Guayaquil, atraviesa un proceso de rediseño que responde a la necesidad de disminuir los siniestros de tránsito, según Ingrid Orta, coordinadora de proyectos de la Dirección de Obras Públicas del municipio.

"La vía estaba diseñada para un paso rápido de, básicamente, buses y carga pesada. Sin embargo, con el pasar de los años se han aumentado los asentamientos urbanísticos en la zona", explicó la coordinadora de Dirección de Obras Publicas del Municipio.

Parte de la obra contempla la incorporación de una ciclovía en ambos sentidos, y para ello se están recortando las veredas y reduciendo los espacios de los carriles, que antes eran de 4,5 metros, y ahora quedarán de 3,20 metros.

También el retorno dos tuvo cambios. Antes quedaba a la altura del Parque Samanes, y ahora se desplazó 600 metros hacia el norte, pero además, según las autoridades, se eliminarán 12 intercambios de carril.

“Con la estadística que se tiene desde ATM en el tema de accidentes de tránsito que ha ocurrido, también se hizo una reconfiguración de lo que son los cruces desde el carril rápido hacia el carril de servicio y los retornos que hay en diferentes puntos de la vía”, añadió, la coordinadora.

Pero los moradores no están muy contentos con los cambios realizados por el cabildo, y dicen que están generando molestias.

“Ese bordillo ahí, que no lo dejan cruzar, y más lo que es accidente, los carros se pasan de un carril al otro carril por esa cinta que han puesto ahí, y está muy sin señalización, todo está feo eso”.

Otro residente cuestionó: “No entiendo por qué han cerrado y han reducido, más vale en vez de ayudar, estaban ocasionando una molestia ahí".

Por el acortamiento de los carriles, ahora se genera más tráfico en el ingreso hacia el puente que lleva a Samborondón, a la altura de Sauces, lo que también provoca problemas para el ingreso a las calles interiores.

Parte de la obra según las autoridades, también incluyen la iluminación con 600 postes nuevos, pues otra de las quejas constantes de esta vía son las zonas oscuras, que provocan accidentes en las noches y madrugadas.

La obra tiene un costo de USD cuatro millones y se espera que esté lista para julio de 2026.