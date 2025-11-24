Guayaquil
24 nov 2025 , 09:08

En Guayaquil hay un repunte de enfermedades respiratorias en niños

Fuente:
Televistazo


Televistazo
De cada 15 niños y niñas que el pediatra Iván Verduga atiende a diario en su consultorio privado, ocho han presentado problemas respiratorios en la última semana.

Los virus que están causando estas complicaciones son el sincitial y la influenza.

“El virus cincitial respiratorio es un virus respiratorio más, ataca a los niños en forma importante antes de los 18 meses. Si este niño a su vez tiene una patología previa, es cardíaco, tiene a tener una neumonía con natal, etcétera, entonces puede afectarnos importantemente”, señaló el doctor Verduga.

En la red municipal de salud, las atenciones a niños con enfermedades respiratorias han aumentado en un 20 %, según el doctor Juan Carlos González, director de Salud e Higiene del Cabildo.

“Hemos atendido 5 632 pacientes general respiratorios. Tenemos influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio en los niños, los coronavirus, que son primos hermanos del COVID, que son el resfriado común. Todos estos comienzan a activarse”, indicó González.

Esta situación se repite en el hospital IESS de Los Ceibos, donde se ha registrado un incremento de al menos el 10 % de niños con gripe, a causa de esos mismos virus. Incluso han registrado casos de tosferina.

“Estos pacientes vienen con cuadros febril, cuadros de síntomas respiratorios, tos. Algunos requieren hospitalización, muy pocos casos puntuales, que también entran con otros diagnósticos diferenciales, que igual han sido manejados y han evolucionado oportunamente”, informó el epidemiólogo Ángel Díaz.

Por eso, advierten a padres y madres de familia estar alertas a los síntomas.

El doctor Juan Carlos González explica que la sintomatología en los niños inicia generalmente con moquitos y dolor de garganta. Añade que es fundamental que los padres estén atentos a señales de alarma, como la pérdida del apetito o cuando el niño deja de tomar agua. Ante estos síntomas, señala, es necesario acudir de inmediato a un centro de salud.

Se pide que en casa se refuercen las medidas de higiene como el lavado de manos, el uso de mascarillas en lugares concurridos y que, en caso de síntomas, se visite a un médico para evitar la automedicación y complicaciones. También solicitan no enviar a los niños a clases para reducir el riesgo los contagios.

