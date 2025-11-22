Dos hombres golpean a dos agentes municipales en Urdesa, Guayaquil

Dos agentes de control municipal de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/media-maraton-guayaquil-agente-atm-ciclista-ED9665204 target=_blank>Guayaquil</a></b> fueron agredidos por dos sujetos involucrados en un siniestro de tránsito ocurrido en Urdesa, norte de la ciudad. Según Segura EP, los agresores actuaban <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agentes-agredidos-municipio-guayaquil-bahia-XB9892808 target=_blank></a></b>