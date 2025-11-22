Guayaquil
Dos hombres golpean a dos agentes municipales en Urdesa, Guayaquil

El ataque ocurrió tras un siniestro de tránsito. Según Segura EP, los agresores actuaban bajo los efectos del alcohol.

   
    Los dos agresores fueron detenidos por la Policía Nacional y trasladados a una unidad judicial.( Segura EP )
Dos agentes de control municipal de Guayaquil fueron agredidos por dos sujetos involucrados en un siniestro de tránsito ocurrido en Urdesa, norte de la ciudad. Según Segura EP, los agresores actuaban bajo los efectos del alcohol.

En un video se observa cómo uno de los hombres patea a un uniformado mientras el personal municipal atendía el incidente en apoyo a los agentes de tránsito.

Los dos agresores fueron detenidos por la Policía Nacional y trasladados a una unidad judicial. Los agentes, por su parte, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Se espera que los detenidos enfrenten en las próximas horas la audiencia correspondiente.

El Municipio de Guayaquil rechazó el hecho y expresó su respaldo a los funcionarios agredidos.

