El Gobierno persiste en suspender la obra de Los Ceibos y advierte una posible denuncia a la Prefectura

El Viceministerio de Ambiente insiste en qu<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/pasos-elevados-avenida-bombero-guayaquil-HI10090421 target=_blank>e la construcción del paso elevado en Los Ceibos</a></b>, norte de Guayaquil, se mantenga suspendida, <b>después que la Prefectura del Guayas levantara esa medida tras</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/cierre-pista-aeropuerto-guayaquil-MG10079317 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-patio-carros-guayaquil-OG10072628 target=_blank></a></b> <b></b>