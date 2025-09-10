El Gobierno persiste en suspender la obra de Los Ceibos y advierte una posible denuncia a la Prefectura

El Viceministerio de Ambiente insiste en que la construcción del paso elevado en Los Ceibos, norte de Guayaquil, se mantenga suspendida, después que la Prefectura del Guayas levantara esa medida tras hacer un procedimiento administrativo.

La viceministra Daniela Limongi envió una carta a la prefecta Aguiñaga para pedirle que "revoque la autorización ambiental otorgada erróneamente".

Le puede interesar: La pista del aeropuerto de Guayaquil cerrará 102 horas por trabajos de repavimentación

La cartera de Estado sostiene que esa obra iba a generar un impacto ambiental, y que, por lo tanto, señalaron que se necesitaba una licencia ambiental, únicamente expedida por ellos. Ordenaron que el registro ambiental avalado por la Prefectura sea revocado.

Sin embargo, la prefecta Marcela Aguiñaga dijo que el Viceministerio de Ambiente nunca demostró sus fundamentos de un posible alteración en el medio ambiente, en el proceso administrativo que llevaron a cabo.

Por eso, ratificó el permiso ambiental para que el municipio continúe con la obra debido a que cumplió con todos los requisitos.

Con respecto a la carta, Aguiñaga lamentó que insistieron en la revocatoria. "¿Qué será lo próximo? ¿el retiro de competencias?"

El alcalde Aquiles Alvarez también rechazó esa nueva disposición y escribió: "Dejen trabajar a la Prefectura y no sigan intentando paralizar el desarrollo de Guayaquil".

Lea también: Ocho vehículos destruidos tras incendio en un patio de carros del sur de Guayaquil

"No aprenden que hay que gobernar sin odio. Convocan marchas 'por la paz', pero sus acciones solo generan confrontación", agregó el regidor.

En el documento, el Viceministerio de Ambiente también advierte plantear una denuncia porque presume que se cometió un delito ambiental sin especificar cuál.

El director de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil, José Jaramillo, señaló que están a la espera de la documentación oficial por parte de la Prefectura, “para, en función de eso, hacer los trámites administrativos de levantamiento de suspensión y reinicio de la obra; y, con ello, comunicarle al contratista y al fiscalizador de la obra”.

Una vez cumplidos estos pasos, el Cabildo indica que retomarán los trabajos preliminares de preparación del terreno, para luego avanzar en la construcción de las estructuras principales.