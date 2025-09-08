Ocho vehículos destruidos tras incendio en un patio de carros del sur de Guayaquil

Ocho carros destruidos y dos más con afectaciones parciales es el saldo de un incendio dentro de un patio de compra-venta de vehículos ubicado en la calle 6 de Marzo entre las calles Letamendi y Francisco de Marcos, en el sur de Guayaquil. El suceso no dejó heridos.

El fuego se originó alrededor de las 02:00 de este lunes 8 de septiembre y, según residentes del sector, ocurrió luego de una explosión. Los mismos moradores apuntan que se trataría de un ataque por parte de extorsionadores, sin embargo, ni la Policía Nacional ni los propietarios del establecimiento confirmaban esa versión hasta las 06:45.

Los testigos señalaron además que vieron a dos hombres sospechosos circular en una motocicleta alrededor del patio de carros.

Decenas de bomberos, policías y uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudieron al punto para atender la emergencia. A las 03:38, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que la situación estaba controlada.

Un equipo de Ecuavisa acudió al lugar pasadas las 06:00 y constató que el cerramiento del local había sido tapado con lonas, mientras que la acera había sido lavada.

Los vecinos de la zona agregaron que otros locales ya han sido amedrentados por extorsionadores, por eso piden más vigilancia a la Policía Nacional.