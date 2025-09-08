Ocho vehículos destruidos tras incendio en un patio de carros del sur de Guayaquil

Ocho carros destruidos y dos más con afectaciones parciales es el saldo de un<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-incendio-en-muebleria-deja-una-victima-mortal-YJ9931265 target=_blank>incendio</a></b> dentro de un patio de compra-venta de vehículos ubicado en la calle 6 de Marzo entre las calles Letamendi y<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/extorsiones-transporte-escolar-guayaquil-NC10039884 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>