Cosecha de cacao bajo amenaza: agricultores sufren secuestros, extorsiones y robos en Ecuador

El cacao, el segundo producto no petrolero<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/cacao-exportaciones-ecuador-altos-precios-BM7079113 target=_blank> que más ingresos genera al país</a></b>, atraviesa una doble realidad. Mientras su precio internacional se disparó desde finales de 2023, atrayendo más producción y<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/estados-unidos-propuso-ecuador-reducir-arancel-grupo-productos-XM9952981 target=_blank></a></b>