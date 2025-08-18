Cosecha de cacao bajo amenaza: agricultores sufren secuestros, extorsiones y robos en Ecuador

El cacao, el segundo producto no petrolero que más ingresos genera al país, atraviesa una doble realidad. Mientras su precio internacional se disparó desde finales de 2023, atrayendo más producción y generando ingresos récord para la economía, la delincuencia ha convertido a los agricultores en blanco constante de robos, secuestros y extorsiones.

En Los Ríos —particularmente en Mocache, Quevedo, Valencia y Vinces— bandas organizadas irrumpen en las fincas durante la noche para llevarse la cosecha. Agricultores aseguran que han debido reforzar la seguridad con cercas, pero aun así los ataques no se detienen.

Le puede interesar: Estados Unidos propone a Ecuador reducir el arancel del 15 al 0 %, pero solo para un grupo de productos

“Ponemos alambres en los linderos, pero igual ingresan. Antes cosechábamos cada 15 días, ahora debemos hacerlo hasta tres veces por semana para evitar que se lleven el cacao”, relató un productor.