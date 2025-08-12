Armada del Ecuador refuerza operaciones en la Isla Puná tras ataque de extorsionadores

María Victoria es el nombre de una las embarcaciones que lleva alimentos y productos de abasto desde el muelle del Mercado Caraguay hasta la Isla Puná, un recorrido de 95 kilómetros que toma 1 hora con 20 minutos.

Desde este sábado cuenta con la custodia de la Armada del Ecuador, según el comandante Roberto Velasco, subdirector de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea).

Le puede interesar: La requisa agresiva de una carretilla a un heladero en Guayaquil desató despidos en Segura EP

"Seguridad Marítima está contribuyendo a efecto de garantizar que esta embarcación llegue con seguridad a la parroquia", comentó.

Esta es una de las estrategias que se implementaron luego del ataque a dos embarcaciones de iguales características el pasado 1 de agosto, en el muelle municipal de puná, por parte de grupos de delincuencia organizada que según el comandante Velasco, no solo han sido identificados, sino que conocen como operan para extorsionar a los pescadores.

"Hay varios mecanismos que utiliza el crimen organizado. A través de identificaciones de los motores, a través de llamadas telefónicas, a través de banderines, etcétera, una serie de de artículos", dijo Vallejo.

Según la Armada, los delitos que más se cometen en el Golfo de Guayaquil son piratería, tráfico de drogas y extorsión.

Este último, según los testimonios de los pescadores de la isla Puná afecta al menos al 90 % de su gremio y son ejecutados por Los Lobos y Los Tiguerones.

Lea también: El Hospital Universitario de Guayaquil tendrá un gerente de la Armada Nacional, anunció ministro de Salud

"Encontraron un amigo muerto, ahogado en el agua. Solamente encontraron el bote", comentó un habitante. "Solamente mandan no más así a cobrar las vacunas allá afuera en el mar y dicen 'pagan vacuna, enseñen su carnet (de extorsión)'", dijo otra persona.

Y aunque ellos han tratado de organizarse para defenderse, los comuneros dicen que no les ha servido de mucho.

"Hay muchísimos casos que han pasado aquí y las autoridades no hacen nada por nada. Si le robaron a uno o lo mataron a uno, eso queda ahí. No no investigan ni nada. Sé que es un proceso largo para llegar hasta el último y poder determinar quiénes fueron y cogerlo, pero nada, esto se queda en el olvido", manifestó un habitante.

Por eso, según los marinos, se han establecido puntos estratégicos de resguardo constante, entre estos: el río Guayas, el ramal del Estero Salado que conduce hasta el Puerto, el Canal de Jambelí, Posorja y el sector de Puná.

Estas dos últimas forman parte del distrito Sur, que solo cuentan con una Unidad de Policía Comunitaria. Consultamos a la Zona 8 sobre las acciones de seguridad de la policia en la Isla Puná, pero aun no hay respuesta.

Por su parte la Armada, a cargo del reseguardo en el Golfo, solicitó a los pescadores que realicen las denuncias a la línea 131, para desarrollar los operativos de control.