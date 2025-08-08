La Unidad Médica Municipal de Isla Puná no puede operar por falta de un permiso, denunció Aquiles Álvarez

La Unidad Médica Municipal de la Isla Puná de Guayaquil fue inaugurada el jueves 31 de julio, pero no puede funcionar.

El alcalde Aquiles Álvarez denunció en su enlace radial que hace falta un permiso, cuya competencia corresponde a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) del Gobierno.

Le puede interesar: Ecuador sumó 4 619 homicidios en el primer semestre de 2025, un 47 % más que 2024

"Como ya se inauguró la obra, ya nos han paralizado el permiso para atender a la gente de Puná. Es una pena, vamos a luchar por eso", afirmó.

El pronunciamiento de la autoridad municipal ocurrió después que se difundiera un video en redes sociales que faltaba atención en el centro médico, cuya obra representó una inversión de USD 3,5 millones, entre construcción y equipamiento.

Se anunció que ofrecería servicios de Medicina General, Obstetricia, Odontología, laboratorio clínico, farmacia y también atención veterinaria.

Esta situación profundiza las graves carencias en materia de salud en la isla. Como informó Televistazo en la Comunidad, solo en las últimas dos semanas se han reportado 10 casos de dengue.

Lea también: Senae decomisa en Guayaquil USD 60 000 en productos naturales

El panorama es aún más crítico porque, según los habitantes la isla, cuenta con apenas una doctora. El centro de salud del Ministerio de Salud Pública, no solo que no tiene medicina, sino que además el día de la cobertura estaba cerrado.

Este noticiero solicitó un pronunciamiento oficial a la Acess a través de un correo electrónico. También se intentó establecer contacto telefónico con su dirección de comunicación.

Además se preguntó al Municipio de Guayaquil cuál es el estado actual de la Unidad Médica de Puná, desde cuándo está operativa o paralizada y a cuántas personas alcanzó a atender.

Pero sobre todo, ¿por qué se inauguró la obra sin contar aún con el permiso gubernamental? Pero, hasta el cierre de este reportaje, ninguna de las dos instituciones involucradas respondió.