Senae decomisa en Guayaquil USD 60 000 en productos naturales

Los jarabes, pastillas y suplementos ingresaron al país sin registro sanitario ni documentación que respalde su procedencia.

   
    El Senae difundió imágenes en las que se observa que los productos estaban embalados en cartones y listos para su distribución.( Senae )
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó este jueves 7 de agosto un cargamento valorado en USD 60 000 compuesto por jarabes, pastillas y otros productos denominados "naturales", que ingresaron al país sin registro sanitario ni documentación que respalde su procedencia.

La incautación se realizó en Guayaquil y estuvo a cargo de agentes del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, quienes detectaron la mercancía durante un operativo de control. El Senae difundió imágenes en las que se observa que los productos estaban embalados en cartones y listos para su distribución.

Según la autoridad aduanera, la falta de registro sanitario representa un riesgo para la salud pública, ya que no existe garantía de que estos productos cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Este tipo de incautaciones, señalaron, forma parte de las acciones para combatir el contrabando y la comercialización ilegal de medicamentos y suplementos.

El Senae recordó que la importación y distribución de este tipo de artículos sin autorización constituye una infracción aduanera y puede derivar en sanciones económicas, así como en procesos penales.

