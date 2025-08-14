Guayaquil: Incendio en mueblería deja una víctima mortal

Cuarenta minutos fue el tiempo que le tomó a los bomberos controlar y extinguir el incendio que la noche del lunes destruyó prácticamente toda la mercadería de una mueblería ubicada en las calles Machala y Gómez Rendón, en el centro de Guayaquil. Los brigadistas volvieron 10 horas después para levantar información del siniestro que provocó la muerte de una joven de 24 años, quien también era familiar de los propietarios. En ese sentido, el capitán Hans Huerta, subdirector de Prevención de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, informó que el negocio contaba con todas las regulaciones necesarias para funcionar; sin embargo, no tenía un sistema de rociadores contra incendios y explicó por qué. Lea más: La Fundación Malecón 2000 responde a críticas por daños en espacio turístico

"Sobre el sistema de protección contra incendios sí tenía, ya que tenía el sistema de extintores, que es un sistema de extinción a base de agua. Es decir, que tenga una bomba, una tubería, rociadores, eso depende de la cantidad de metros cuadrados y la actividad que tenga. Por la categoría que tenía de traje no requeriría que tenga un sistema de rociadores, ese tipo de establecimiento. A partir de 500 metros cuadrados, ya la ley de defensa contra incendios indicaba antes que debía tener un sistema un poco más equipado". menciona Huerta.

De enero a julio de este año los bomberos han atendido 1 041 incendios de diferente tipo y magnitud. El capitán Huerta indicó que anualmente se revisa que los locales comerciales cuenten con los respectivos sistemas de prevención y que se emiten recomendaciones según la naturaleza del negocio. Solo tras cumplir con todos los requisitos se otorgan los permisos de funcionamiento.

