Estas son las rutas alternas por el cierre temporal en la Av. Juan Tanca Marengo, este 6 de noviembre

El tránsito por la Av. Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil, tuvo una modificación este jueves 6 de noviembre.

Desde las 07:00 hasta las 17:00, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) cerro temporalmente tres carriles en sentido hacia el centro de Guayaquil, como parte de un operativo técnico para medir los flujos vehiculares en la zona donde se construye un paso elevado.

El cierre se ejecutará de forma paralela al existente por la levantación de un paso elevado, por lo que la circulación quedará habilitada con dos carriles por sentido durante las horas del operativo.

Actualmente, en la intersección con la Av. Rodrigo Chávez, continúa la construcción del primer paso elevado, donde el tránsito desde el Mall del Sol hacia la Vía a Daule funciona con dos carriles junto a la acera y uno en contraflujo.

El director de Control de Tránsito de la ATM, Carlos Ruiz, explicó que la medida forma parte de estudios de ingeniería para una obra municipal.

Mientras dure la restricción, agentes de la ATM controlarán el flujo vehicular en los principales cruces de la Juan Tanca Marengo y en avenidas aledañas, con el fin de evitar congestiones. Ruiz añadió que las rutas de buses urbanos no sufrirán cambios durante el cierre.

La ATM recomienda a los conductores que se dirijan hacia el Mall del Sol o el centro de la ciudad utilizar vías alternas, como la Av. Benjamín Carrión, que conecta con la Francisco de Orellana, o las calles Las Aguas, Enrique Ortega y Plaza Dañín.