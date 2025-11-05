Ecuador
05 nov 2025 , 19:45

La Agencia de Tránsito de Durán mantiene a 283 servidores pese a la intervención de 291 policías

El 7 de noviembre se cumplen cuatro meses de la intervención policial en la ATD. En algunas actividades se evidencia una duplicidad de funciones.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Pese a que las facultades administrativas y operativas de tránsito están actualmente a cargo de la Policía Nacional en Durán, 283 servidores públicos de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) continúan en funciones. La interrogante es cuánto le cuesta al Municipio mantener esta nómina y por qué lo hace, pese a la intervención estatal.

Desde el inicio del proceso, 291 policías asumieron el control del tránsito y la seguridad vial en el cantón, tras la intervención por presuntas estructuras criminales que operaban dentro de la dependencia municipal. Este viernes 7 de noviembre se cumplen cuatro meses desde que comenzó la intervención.

Lea también: La ATM y la ATD apuntan que los documentos de tránsito hallados en Durán, atribuido a ellos, fueron falsificados

Desde la semana pasada, 180 uniformados se distribuyen en seis patrulleros y 15 motocicletas en las zonas de mayor congestión vehicular. Son ellos quienes asumen la totalidad de las funciones operativas y los únicos facultados para emitir citaciones a conductores.

Mientras tanto, los 189 agentes civiles de tránsito de la ATD colaboran únicamente en planificación operativa y programas de educación vial.

"Nosotros asumimos la competencia del tránsito, pero como instrumento, se podría decir, tenemos a la Empresa Municipal de Tránsito de Durán", explicó Santiago Markowich, subjefe de Tránsito del cantón.

La duplicidad de personal es evidente incluso durante actividades institucionales. Durante una entrevista concedida por Markowich a Ecuavisa, participaron representantes de comunicación tanto de la ATD como de la Policía Nacional. De las siete personas presentes, cuatro cumplían la misma tarea: grabar al vocero con celulares y cámaras.

Revise además: La Policía Nacional asumió las competencias plenas de tránsito de Durán, dejando a la ATD en un segundo plano

En el cuarto piso de un edificio de Plaza Shiva, en el km 3,5 de la vía Durán–Tambo, funcionan las oficinas principales de la ATD. Ese espacio es compartido por personal policial y administrativo municipal. La intervención de la Policía Nacional tendrá una duración de dos años, aunque podría extenderse por dos más.

Según la nómina de septiembre publicada en el Portal Nacional de Transparencia de la ATD, la entidad cuenta con 283 servidores públicos, cuyos sueldos mensuales suman USD 273 582. En total, el Municipio destina más de USD 3 millones al año para el pago del personal de la Agencia de Tránsito de Durán.

Temas
Policía Nacional
tránsito
ATD
Durán
Noticias
Recomendadas