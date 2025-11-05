El cadáver de una mujer fue hallado embalado en una botadero de Durán

El cadáver de una mujer fue encontrado en un botadero de basura de la cooperativa Hogar y Techo en el cantón Durán, la madrugada de este miércoles 5 de noviembre.

El hallazgo ocurrió a las 05:00, cuando un reciclador urgaba entre los desperdicios. El hombre encontró los restos humanos en un bulto envuelto en un plástico negro.

Tras recibir la alerta, el personal de Criminalística y Dinased acudieron al sitio para levantar y trasladar el cuerpo a la morgue.

Posteriormente se conoció que la mujer fue degollada, por lo que la Policía Nacional considera que no se trataría de un femicidio, sino que el crimen responde a una retaliación criminal.

Hasta el 27 de octubre, se había registrado 459 muertes violentas en Durán, así superando las cifras de homicidios que tuvo el cantón ferroviario en 2023 y 2024.