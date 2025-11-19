Daule: Los buses de La Aurora ya no operan con aire acondicionado por la subida del diésel y piden alza del pasaje

En la carrocería de los buses de La Aurora dice "climatizados", pero llevan semanas viajando con las ventanas abiertas. Al menos 30 unidades, que conectan a la mayoría de las urbanizaciones de la parroquia urbana de Daule, ya no operan con aire acondicionado.

El representante de Lojastrans S.A., la operadora más grande dentro de La Aurora, dice que retirar este tipo de ventilación fue la única salida tras el incremento del precio del diésel.

"Las unidades, sin aire, consumen 33 galones al día. Ya climatizado, con aire acondicionado, nosotros consumimos 10 galones más. Son 43 galones de diésel. Entonces, desde que empezó a subir el diésel, empezamos a ver a vernos afectados", dijo el gerente Luis Hidalgo.

Afirma que la compensación estatal les deja apenas USD 23 diarios, monto que según dice es insuficiente para sostener el servicio.

"Si se está trabajando un poco a pérdida por motivo de que el diésel subió mucho (...) la gente pide aire acondicionado, pero no se le puede poner por motivo de nos iríamos sin dos reales", comentó el conductor Juan López.

Una situación similar señalan, fuera de cámaras, representantes de la cooperativa Gonzalito que administra 15 buses.Ambas operadoras coinciden en que, entre combustible, sueldo del conductor, créditos y mantenimiento las unidades, estarían trabajando a pérdida.

"Los estudios técnicos, en todo el país, están dando pasaje de, con aire acondicionado, de USD 0,45 hasta USD 0,56. Nosotros aquí, en Daule, hemos conversado con el Municipio, con la ATM verbalmente que nos den USD 0,40, no pedimos más" manifestó Hidalgo.

El director de transporte de la ATM de Daule confirmó que están al tanto de la problemática, que se han reunido con los transportistas y que el tema está en análisis.

"Nosotros como ATM Daule nos encontramos realizando los estudios pertinentes, esperamos que, de manera más eficiente, lo podamos tener aquí a unos dos meses, porque el estudio va a demorar, sin embargo, ya nos encontramos trabajando aquí.", dijo Jean Carlos Mirabá, director de transporte de Daule.

Mientras tanto, entre los usuarios, hay opiniones divididas respecto a un eventual aumento de la tarifa.

Entre buses sin aire acondicionado y costos operativos elevados, los pasajeros de La Aurora siguen pagando el precio: más calor y menos comodidad.