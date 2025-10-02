Municipio de Daule descarta cortes de luz y agua en La Aurora

El <b>Municipio de Daule</b> negó este jueves 2 de octubre que vaya a existir una interrupción del <b>servicio eléctrico</b> o de <b>agua potable</b> en la parroquia <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/video-violento-ataque-urbanizacion-la-aurora-daule-mataron-dos-hombres-EY9919363 target=_blank>La Aurora</a></b> la próxima semana, tal como se había <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/el-alcalde-de-daule-plantea-bajar-presion-del-agua-para-evitar-mas-roturas-en-la-aurora-BI9846276 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/corte-agua-daule-samborondon-amagua-EK9840512 target=_blank></a></b>