Municipio de Daule descarta cortes de luz y agua en La Aurora

El Municipio de Daule negó este jueves 2 de octubre que vaya a existir una interrupción del servicio eléctrico o de agua potable en la parroquia La Aurora la próxima semana, tal como se había anunciado en un posteo en su misma cuenta en Facebook, que luego fue eliminado.

En un comunicado, la Alcaldía aclaró que se realizarán mantenimientos en la subestación eléctrica de la planta que provee agua potable, sin embargo, esas instalaciones cuentan con un sistema de generación propio "que garantiza su funcionamiento permanente".

"Se descarta cualquier interrupción en el suministro eléctrico en las urbanizaciones y otros sectores de La Aurora", subrayó el Municipio.

La planta potabilizadora de agua comenzó a operar el 1 de julio de 2025. Su puesta en marcha ya generó interrupciones en la provisión del líquido vital a finales de ese mes.

En La Aurora, una parroquia cercana al norte de Guayaquil, habitan unas 170 000 personas y hay alrededor de 130 urbanizaciones, según cifras de la Alcaldía.

