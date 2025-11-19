Ecuador
El sueño de cantar en el Vaticano terminó en una estafa en Ecuador

115 coristas de Guayaquil, Quito y Ambato invirtieron miles de dólares para representar a Ecuador en el Jubileo, pero quedaron sin respuestas de la organizadora.

   
Registro
Televistazo y Redacción
Lo que sería un viaje histórico terminó convirtiéndose en una denuncia por presunta estafa masiva. Un total de 115 coristas que aspiraban a participar en el Jubileo en el Vaticano, el próximo 22 de noviembre, aseguran que fueron engañados. Ellos pagaron por viajes y gestionaron hospedajes con una mujer que se ganó su confianza, pero desde hace una semana no tienen noticias de ella.

Los 115 afectados pertenecen a coros católicos de Guayaquil, Quito y Ambato. En un comunicado, alertaron sobre la presunta estafa y explicaron que, durante meses, pagaron por pasajes, visas, hospedaje y paquetes adicionales de turismo para viajar al Vaticano y representar a Ecuador en el Jubileo 2025. El lunes se enteraron de que ya no podrían hacerlo.

Según los denunciantes, el perjuicio económico supera los 500 000 dólares.

Adriano Calderón, director del coro de Guayaquil, relató a Ecuavisa que esta semana ya no pudieron comunicarse con la persona que coordinaba el viaje, quien además formaba parte del grupo. "Esta mujer que nos convocó para este supuesto viaje nos conoció a través de eventos de la Iglesia. Nos reunimos, conversamos y armamos esto", indicó.

La planificación se realizó mediante una agencia de viajes con sede en Quito, que también gestionaba los trámites. "Nos encontramos con denuncias públicas. Si digitas los nombres de ella, tiene denuncias en su contra por abuso de confianza y asociación ilícita", señaló otra de las afectadas. Los pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias. "Hicimos rifas y bingos", añadió otra mujer.

Una de las víctimas, Tania Naranjo, desembolsó USD 7 000 para viajar con su hija y extender su estadía en Europa. "A mí se me partió el alma. Mi hija había hecho tanto esfuerzo para viajar. Está devastada. Pagábamos mensualmente 350 dólares, y a veces hasta dos pagos en un mes", contó.

El grupo se reunió este martes 18 de noviembre en la Catedral de Guayaquil con el cardenal Luis Cabrera, a quien pidieron ayuda. "Nos están ayudando abogados de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana", agregó Calderón.

La presentación del coro ecuatoriano estaba prevista para el sábado 22 de noviembre y representaba la primera participación del país en el Jubileo con un conjunto coral oficialmente invitado.

