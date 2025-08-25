Guayaquil
Así puedes impugnar a las multas de la app VIPA en Guayaquil

Desde noviembre hubo 166 000 reportes en la app VIPA. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que el 65 % no tiene fallas, pero el 35 % restante sí.

   
    Imagen de la aplicación VIPA, que estuvo autorizada por nueve meses para ser una herramienta para emitir multas.( Televistazo )
Nueve meses duró en Guayaquil la operación de VIPA, la aplicación móvil que permitía a la ciudadanía reportar infracciones de tránsito con fotos y videos.

El sistema, que funciona en otras ciudades de Latinoamérica como herramienta de control ciudadano, fue suspendido la semana pasada por decisión del alcalde Aquiles Álvarez, quien alegó que el mecanismo “se desbandó” y que había acumulado múltiples denuncias de abusos.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recuerda que quienes consideren injusta su sanción pueden impugnar en www.atm.gob.ec.

Allí deben crear usuario y contraseña, ingresar en la opción servicios en línea y dirigirse en impugnaciones. Deben detallar brevemente los hechos y adjuntar en PDF copia de cédula, matrícula y pruebas adicionales como fotos o escritos.

Una vez enviada la impugnación, la notificación con el número de expediente llega al correo electrónico del usuario.

También se puede realizar el trámite directamente en las oficinas de la entidad en el Albán Borja, Parque Samanes, el Centro de Revisión Técnica Vehicular frente a la Terminal Terrestre y en la Terminal de la Metrovía de la av. 25 de Julio.

Así lo que nació como un proyecto para convertir a los ciudadanos en fiscalizadores del tránsito terminó asociado a denuncias por abusos, confusiones y sanciones polémicas.

Abundantes quejas del sistema

En redes sociales abundan los reclamos. Un conductor reveló que, mientras esperaba con las luces de parqueo encendidas a que se desocupe un espacio en Urdesa, fue captado y sancionado.

Otro usuario contó que fue multado por foto mientras esperaba el semáforo en rojo, porque justo al lado había un letrero de no estaciona.

Incluso hubo sanciones a familiares de pacientes de hospitales, como el chofer de un vehículo que dijo que se detuvo momentáneamente en una zona sin existir señalización que prohíba estacionarse.

Un ciudadano que pidió reserva de su identidad relató a Televistazo en la Comunidad que incluso le iniciaron un juicio coactivo por estacionarse en supuesta doble columna afuera de su casa.

"Porque solo abrí la puerta, me bajé al lado del vehículo y le dije al vecino que estaba en el balcón que me iba a dar el carro más adelante. Eso fue todo. Lastimosamente la ATM no espera ni dos meses y a usted le le inician un proceso coactivo en el cual le congelan las cuentas. Si usted puede darse tiempo, vaya al Albán Borja y mire las colas que hay inmensas", expresó.

Televistazo constató las largas filas de usuarios que llegaban hasta ese local para presentar sus impugnaciones. Allí estaba Carlos Cortez, multado por estacionarse en Puerto Santa Ana, tras el reporte de un guardia.

Su recurso no prosperó y le tocó pagar. En su caso, la falta era clara. Como también en las imágenes de una moto sobre la vereda o un vehículo parqueado frente a un letrero de no estacionar, que muestran que, en determinados escenarios, el aplicativo sí cumplió su propósito.

Desde noviembre hubo 166 000 reportes. La ATM indicó que el 65 % no tiene fallas, pero el 35 % restante sí.

El departamento jurídico de la entidad se encuentra realizando un análisis de las causales correspondientes para la posible terminación del contrato con la empresa operadora del aplicativo.

Asimismo, informaron que todas las impugnaciones presentadas por los ciudadanos, pendientes de resolver e ingresadas posteriormente, están siendo revisadas con sus respectivas justificaciones. Aquellas que cuenten con los debidos sustentos serán anuladas

