Entre la lista de nombres que divulgó Vanegas consta Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), uno de los primeros en responder y quien aseguró que su única relación societaria es con empresas de orden familiar, "hace décadas que no pertenezco, que no he fundado, que no soy miembro de ninguna sociedad o compañía y peor vinculada con personajes extranjeros que no conozco ni me interesa conocer", dijo a través de un video.

Vanegas también señaló en un tuit al ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, y agregó que constaba como "accionista de Montecristi Golf Club que construyó a través de fideicomiso con sobreprecio casas al Isspol". Por su parte, Herrera le respondió en otro un tuit, asegurando que no es accionista de la empresa "no he sido, ni soy accionista, soy cliente (...) ¿Sobreprecio? Le invito: Demuéstrelo técnicamente", escribió.