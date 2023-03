Lo que determina la Superintendencia de Compañías en su informe es que en el mapeo de accionistas también aparecen a quien la institución denominó como "los amigos de los albaneses", relata Vanegas.

Sin embargo, el asambleísta aclaró que los nombres son los personajes políticamente expuestos, "no quiere decir que estas personas que aparecen en el listado tengan una relación directa con los albaneses y alguna mafia". No todas las empresas que constan en el informe tienen una relación directa con los albaneses, insiste.

Esta es la lista de los nombres que aparecen como accionistas:

1) Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID).

2) Carlos Alberto Bergmann, exasambleísta de Alianza PAIS.

3) Fernando Cedeño, asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES).

4) Hugo Cruz Andrade (fallecido), exasambleísta de CREO.

5) Daniel Mendoza Arévalo, exasambleísta por Alianza PAIS.

6) Tanlly Vera, exasambleísta por CREO y exministra de Agricultura.

7) Xavier Santos, actual asambleísta por la Izquierda Democrática.

8) Mariano Zambrano Vera, exasambleísta.

9) María Álvarez Valverde

Vanegas también señaló en un tuit que en el informe aparece el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, y además dijo que es "accionista de Montecristi Golf Club que construyó a través de fideicomiso con sobreprecio casas al Isspol". Por su parte, Herrera le respondió en otro un tuit, asegurando que no es accionista de la empresa "no he sido, ni soy accionista, soy cliente (...) ¿Sobreprecio? Le invito: Demuéstrelo técnicamente", escribió.