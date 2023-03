Estos son los nombres de asambleístas y ministros vinculados con empresas de albaneses

Luego de que la Asamblea Nacional resolvió ayer 14 de marzo de 2023, levantar la información de las bitácoras y de la Superintendencia de Compañías, el contenido empezó a ser público. El asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik, reveló hoy nueve nombres, entre ellos, asambleístas, ministros, y exministros, que están vinculados con empresas de albaneses.

Esta es la lista de los nombres:

1) Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID).

2) Carlos Alberto Bergmann, exasambleísta de Alianza PAIS.

3) Fernando Cedeño, asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES).

4) Hugo Cruz Andrade (fallecido), exasambleísta de CREO.

5) Daniel Mendoza Arévalo, exasambleísta por Alianza PAIS.

6) Tanlly Vera, exasambleísta por CREO y exministra de Agricultura.

7) Xavier Santos, actual asambleísta por la Izquierda Democrática.

8) Mariano Zambrano Vera, exasambleísta.

9) María Álvarez Valverde

En su declaración, Vanegas aclaró que la información consta en el informe realizado por la Superintendencia de Compañías, y que "de ninguna manera se ha señalado que los asambleístas y las personas que yo he mencionado son parte de una mafia".

Lo que expone el informe, dice Vanegas, es que hay "amigos de albaneses y que han habido empresas que, se han ido formando y ha generado una preocupación en la Superintendencia y por eso se hace esta investigación", manifestó.

Entre los primeros en reaccionar fue Dalton Bacigalupo, asambleísta de la ID, quien aseguró que su única relación societaria es con empresas de orden familiar, "hace décadas que no pertenezco que no he fundado que no soy miembro de ninguna sociedad o compañía y peo vinculada con personajes extranjeros que no conozco ni me interesa conocer", dijo a través de un video.