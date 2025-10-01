Ecuador
Fiscalía investiga a dirigentes de Azuay por asociación ilícita y paralización de servicios

Entre los investigados están el excandidato presidencial Yaku Pérez y el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA), Lauro Sigcha.

   
Jacqueline Rodas
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió tres investigaciones por asociación ilícita y paralización de un servicio público en contra de dirigentes indígenas, campesinos y estudiantiles de Azuay. Los investigados sostienen que se trata de una represalia que no los intimidará.

Entre los señalados están al menos siete dirigentes de la provincia, entre ellos está el excandidato presidencial Yaku Pérez y Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA).

Pérez aseguró que había sido notificado de dos procesos de investigación: uno por asociación ilícita y el otro por paralización de un servicio público.

Por su parte, Sigcha indicó: "Nos reunimos para defender Quimsacocha. Si eso también es un delito, ahí estamos y damos la cara".

La tercera investigación es por paralización de un servicio público en contra de dos personas más, entre ellas la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca, Nohelia Ochoa, quien señaló a Ecuavisa: "Sabemos que es una estrategia del Gobierno para desmovilizarnos, pero se equivoca".

Los investigados deberán acudir a la Fiscalía de Azuay a rendir versión el 31 de octubre y el 10 de noviembre. Desde la FOA aseguran que tienen información de al menos 100 personas investigadas en el país por los mismos delitos, además de instigación y terrorismo.

Ecuavisa solicitó a la Fiscalía los datos sobre las investigaciones abiertas y las personas indagadas en el contexto del paro, y está a la espera de una respuesta oficial.

Adicionalmente, la FGE investiga a 61 dirigentes indígenas y directores de fundaciones ambientalistas por presunto enriquecimiento privado no justificado, y a cuatro dirigentes sindicales en Quito por tentativa de paralización de un servicio público.

