Trece de quince alcaldes de Azuay firman apoyo al Gobierno

Trece de los quince alcaldes de Azuay expresaron este miércoles 23 de septiembre su respaldo a la eliminación del subsidio del diésel, medida adoptada por el Gobierno Nacional desde el sábado 13 de septiembre. Los alcaldes de Cuenca y Nabón no firmaron el oficio que fue difundido en redes sociales.

Los regidores de Camilo Ponce Enríquez, Chordeleg, El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Oña, Paute, Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro y Sígsig suscribieron un acuerdo conjunto en el que calificaron la eliminación del subsidio como "un paso audaz hacia la equidad fiscal y la preservación de nuestro patrimonio natural".

En el documento, los alcaldes también rechazaron el cierre de vías y la paralización de actividades, en el marco de las protestas contra el Gobierno Nacional que iniciaron el lunes 22 de septiembre.

La Presidencia de la República recibió con beneplácito el pronunciamiento de los 13 alcaldes y emitió un comunicado en el que destacó su respaldo. No obstante, lamentó que los regidores de Cuenca y Nabón "no se hayan sumado a este llamado por la paz y la justicia".

