27 oct 2025 , 14:41

Los usuarios del Registro Civil denuncian que persisten los problemas para obtener la cédula

Este 27 de octubre, cientos de personas se apostaron en los exteriores de la agencia San Blas, en el centro de Quito, para obtener un turno; la mayoría no fue atendida.

   
    Usuarios se apostaron en los exteriores de la agencia San Blas, a la espera de un turno.( Ecuavisa )
En los exteriores de la agencia San Blas del Registro Civil, en el centro de Quito, se mantienen los inconvenientes para obtener la cédula de identidad.

Desde las 06:00 de este 27 de octubre, cientos de usuarios formaron largas filas; algunos pedían un turno, pues no pudieron obtenerlo en línea, y otros querían retirar el documento tras la jornada extraordinaria de cedulación del sábado 25.

Lea también: La jornada extraordinaria de cedulación en Quito convoca a cientos de personas; la fila se extiende por tres cuadras

En esta jornada únicamente se entregaron 100 turnos para atención regular, aunque cerca de 300 personas querían sacar el documento.

"Tuvimos que madrugar, pero en esta madrugada no nos sirvió, se colapsó todita la gente, la multitud, fue un caos total", dijo Sandra Guachalá a Televistazo.

Otra ciudadana explicó que requiere el documento para hacer trámites bancarios. También llegó temprano, pero temía no ser atendida.

Los inconvenientes persisten

Algunos ciudadanos señalaron que ya cuentan con el pago y están a la espera de obtener hoy su cédula, aunque también les han informado que pueden obtener turnos para días posteriores.

Revise: La entrega de pasaportes sin turno se extiende hasta el 28 de noviembre

Esta no es una opción para muchos de ellos, quienes aseguran haber intentado durante, al menos, un mes agendar la cita sin éxito.

Quote

Un mes con una semana intentando sacar en línea, pero lamentablemente no, estaba colapsada, no sale, no disponible

La semana pasada se vivió una situación similar, con cientos de personas a la espera de atención. La misma usuaria contó que la gente se molestó e ingresó a la fuerza y los funcionarios se vieron obligados a emitir más turnos.

