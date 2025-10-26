Ecuador
26 oct 2025

Más de 21 500 cédulas se emitieron durante la jornada extraordinaria que registro multitudinarias filas

Según el Registro Civil, de enero al 24 de octubre de 2025 se han emitido 1'966 689 cédulas de identidad, a escala nacional.

   
    Imagen referencial del servicio de cedulación.( Registro Civil )
El Registro Civil entregó más de 21 500 cédulas de identidad en la jornada extraordinaria que se cumplió el 25 de octubre.

La atención se brindó de manera simultánea en 48 agencias de las 24 provincias del país, pero en algunas ciudades, como Quito, se registraron multitudinarias filas y cientos de usuarios afirmaron que no lograron obtener el documento por falta de turnos.

En un comunicado, la institución aseveró que cumplió un nuevo récord de cedulación, entre otras medidas, por la ampliación en la jornada de atención. "Aunque, en principio, el horario establecido era de 08:00 a 12:00, la institución registral decidió iniciar la atención antes de esa hora. En agencias como Matriz en Quito, las puertas se abrieron a las 05:00", sostiene el documento.

Posteriormente, debido a la alta afluencia de usuarios, se extendió el servicio en todo el país hasta las 16:00.

Jornada extraordinaria previa a elecciones

Esta es la décima sexta jornada extraordinaria que realiza el Registro Civil en lo que va del 2025. La institución señaló que esta es la respuesta a la necesidad de la ciudadanía que, por situaciones de trabajo, estudiantiles u otras, no pueden acudir a una agencia los días de la semana laboral.

Además, permite a los ecuatorianos obtener su documento de identidad, de cara al Referéndum y Consulta Popular 2025. La presentación de la cédula u otro documento de identificación es obligatoria para sufragar.

